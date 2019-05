Menia: «Il Ctim torna a casa. La sede ora è in via della Scrofa»

negli storici locali di via della Scrofa.

“Per il Comitato fondato cinquant’anni fa da Mirko Tremaglia è un ritorno a casa – osserva – perché sta a rappresentare la plastica continuità con il mondo da cui è nato. Quando ho raccolto il testimone dal fondatore nel 2012 mi sono preoccupato di riannodare i fili di uno spaccato sociale che è pregnante e di primaria importanza: non solo un mondo che aveva un riferimento politico e culturale attraverso un legame col Msi prima e An poi, ma la consapevolezza dell’obiettivo di dialogare con tutte le comunità presenti all’estero nel solo interesse degli italiani che vivono lontano dalla madrepatria”.

“Poterci reincontrare in via della Scrofa permetterà di essere presenti nel cuore della vita istituzionale del Paese, a due passi dal Parlamento, quindi a stretto contatto con le istituzioni. Si apre una fase delicata e impegnativa per tutti noi – aggiunge Menia – e non solo in riferimento alle sorti politiche del governo e a quelle economico/finanziarie dell’Italia. Il prossimo anno infatti sarà tempo di rinnovo dei Comites e di Cgie. Insomma, le nuove sfide sono alle porte e dopo aver ultimato le celebrazioni per il mezzo secolo di vita del Ctim, culminate nella manifestazione dello scorso ottobre a Roma dopo quelle in Nord America, siamo pronti a ripartire per una nuova grande stagione del Ctim con determinazione e passione”.