Vogue “celebra” Pantelleria, Saint Tropez e Ibiza: i luoghi imperdibili del Mediterraneo

(ITALPRESS) – Condé Nast annuncia la prima collaborazione europea di Vogue che coinvolge Italia, Francia e Spagna. L’arrivo dell’estate porta le tre edizioni a rappresentare la propria idea di paradiso mediterraneo, immortalata nelle copertine tramite Pantelleria in Italia, Saint Tropez in Francia e Ibiza in Spagna; i luoghi imperdibili dell’estate che illustrano la celebrazione della gioia di vivere con il loro mix di cultura, vita notturna, gastronomia e un’estetica che regna nel quadro delle tendenze globali.

Il progetto, unico nel suo genere, comprende tre edizioni, ognuna con una copertina diversa, che raccontano una prospettiva mediterranea unica di Italia, Francia e Spagna con una visione comune dell’estate. Uno spazio è dedicato alla guida dei nuovi indirizzi più interessanti del Mediterraneo, dalle gallerie d’arte, ai resort e ai ristoranti.

“In un mondo diviso, è essenziale ricordare le cose che ci uniscono. Vedere queste tre edizioni iconiche di Vogue riunirsi per celebrare il punto di contatto culturale condiviso che è il Mediterraneo, celebrando al contempo le comunità locali e i produttori indipendenti, è un momento di grande orgoglio per me in qualità di European Editorial Director”, ha dichiarato Edward Enninful. I tre numeri includono un’intervista a Simon Porte Jacquemus come paradigma dello stilista di ispirazione mediterranea, e allo stesso tempo esaltano le comunità locali di Vogue, dando spazio alle voci di artigiani e designer locali che condividono la loro creatività personale e radicata nel Mediterraneo.

(ITALPRESS).