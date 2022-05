Ucraina, Isabella Rauti: «FdI chiede informativa di Draghi. No a semplice question time»

«Fratelli d’Italia chiede che il question time del presidente del Consiglio, fissato per giovedì 19 maggio, sia trasformato in un’informativa». Lo dice il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, nel corso del suo intervento in Aula sul calendario dei lavori.

Rauti: «Più tempo per confrontarci sulla crisi ucraina»

«Questo – sottolinea la parlamentare di FdI – ci consentirebbe di avere a disposizione più tempo per confrontarci con il governo sulla crisi ucraina e sugli esiti del viaggio negli Stati Uniti del presidente Draghi e dell’incontro con il presidente Biden. La scorsa settimana in occasione dell’audizione del ministro Guerini davanti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato avevamo già presentato una richiesta di informativa del presidente del Consiglio».

«L’esecutivo aggiorni il Parlamento»

Peraltro, aggiunge Isabella Rauti, «la nostra richiesta è in linea con il mandato parlamentare dato al governo in occasione dell’approvazione dei due decreti Ucraina in cui si prevede che l’esecutivo aggiorni costantemente il Parlamento».