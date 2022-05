Texas, il killer ai bambini: “State per morire tutti”. E uccide una piccola eroina che prende il telefono

Sono 19 bambini e due maestre sterminate in un blitz sanguinario le ultime vittime dell’ennesima mattanza messa a segno in una scuola americana dall’ultimo feroce killer di turno. Un massacro inconcepibile. Un atto vile e inaccettabile. Una strage, quella appena avvenuta in Texas, che come ha detto nel suo appassionato intervento il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr – in un video straziante diventato virale sul web – non possiamo archiviare come tutte le altre che l’hanno preceduta…

Strage in Texas: l’assalitore si è barricato in un’aula uccidendo bambini e maestre

Una mattanza compiuta a sangue freddo. Avvenuta nella scuola elementare di Uvalde, dove Salvador Rolando Ramos, un 18enne problematico rivelatosi un killer spietato, si è barricato in un’aula e ha fatto fuoco tra i banchi: sterminando 19 bambini di 10 anni e due insegnanti. Sì, perché tutte le vittime della strage in Texas erano della stessa classe. Lo ha dichiarato alla Cnn Chris Olivarez, portavoce del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, aggiungendo dettagli sull’indagine in corso che non fanno che aumentare – se possibile – la portata dell’orrore appena dilagato oltreoceano.

La dinamica della strage in Texas: le vittime erano tutte nella stessa classe

«Questo mostra la completa malvagità dell’assalitore», ha commentato infatti Olivarez, spiegando che mentre Ramos seminava sangue e morte all’interno dell’aula, gli agenti entrati nell’edificio mettevano in salvo i bambini e gli insegnanti nascosti nelle altre aule. Poi hanno cercato di entrare con la forza nell’aula dove era barricato il killer. Che poi è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco. «È un’aula piccola, ci potevano essere dai 25 ai 30 studenti. Oltre ai due insegnanti. Non so con esattezza quanti fossero i ragazzi nell’aula», ha aggiunto il portavoce del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, spiegando che oltre ai 19 bambini uccisi – che sono stati tutti identificati – «ci sono altri bambini che sono rimasti feriti».

Una bambina uccisa mentre tentava di dare l’allarme