“Sono indegni”: Mattarella revoca le onoreficenze a 4 big russi. Anche al premier della federazione

È ufficiale: l’Italia revoca “per indegnità” le onoreficenze a quattro big russi. Tolta l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia a Mikhail Vladimirovich Mishustin, premier della Federazione Russa. E a Denis Manturov, ministro dell’industria e del commercio. Lo ha stabilito il decreto del 9 maggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.

Un secondo decreto, sempre firmato dal capo dello Stato Mattarella, revoca l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia a Viktor Leonidovich Evtukhov, segretario di Stato russo. E ad Andrey Leonidovich Kostin, presidente della banca russa Vtb. I radicali Massimiliano Iervolino, Igor Boni e Giulio Manfredi chiedono di revocare anche le altre “26 onorificenze rimanenti“. Secondo i tre esponenti, “elargire a pioggia onorificenze” alla Russia è stato “un errore politico madornale” a cui ora, dopo l’aggressione all’Ucraina, “occorre porre rimedio”. I radicali non risparmiamo accuse al ministro Luigi Di Maio reo, secondo loro, di aver elargito numerose onoreficenze “ a gerarchi del Cremlino “. Adesso che i tempi sono maturi, adesso che la Russia ha deciso di attaccare in maniera feroce l’Ucraina e di conseguenza anche l’Europa, “ occorre porre rimedio “, concludono.

Da Mosca per ora nessuna risposta. Forse arriverà una ‘vendetta’ dal Cremlino o da parte dei diretti interessati. “L’Italia deve premere sulla Federazione Russa perché venga indotta a interrompere le ostilità e si giunga a una tregua”. Così oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia