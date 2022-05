Salvini prepara un viaggio a Mosca? Il leader leghista: voglio favorire la pace in tutti i modi

Al ministro Giancarlo Giorgetti non risulta che Matteo Salvini voglia andare a Mosca per dialogare con Putin. E anzi consiglia prudenza: la cosa va concordata col governo. Ma oggi Repubblica apre il giornale con la notizia del viaggio a Mosca del leader leghista. Che vorrebbe recarsi in Russia con una delegazione di cinque o sei esponenti del partito.

“Da quando la Russia ha lanciato quella che chiama “operazione militare speciale” – precisa Repubblica– nessun politico occidentale è volato in visita a Mosca, eccetto il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il segretario generale dell’Onu António Guterres che hanno incontrato Vladimir Putin al Cremlino nel tentativo estremo di una mediazione. Salvini sarebbe il primo leader di un partito occidentale a visitare la Federazione russa nel pieno delle ostilità con l’Ucraina”.

Non si conosce l’eventuale data del viaggio, anche perché Putin ha irrigidito il rilascio dei visti ai cittadini dei “Paesi ostili”, Italia compresa. Lo stesso Salvini, intervistato da La Verità, non conferma e non smentisce.

«Non sto trattando niente con chicchessia – afferma – ma sono determinato a favorire in tutti i modi la pace come chiede il Santo Padre. Con Mosca è necessario dialogare, anche perché prima o poi ci sarà il cessate il fuoco: l’Italia e l’Europa dovranno arrivare a quel risultato da protagoniste».

Quanto ai suoi elogi a Putin in passato, Salvini commenta così: “È evidente che l’aggressione all’Ucraina sia uno spartiacque. Chi bombarda non può avere ragione, ma non è un motivo sufficiente per chiudere i canali diplomatici o – peggio ancora – credere che il nemico sia tutto il popolo russo”.