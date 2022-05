Roma violenta, somalo brucia i capelli a una ragazza che non aveva comprato le sue rose al semaforo

La ragazza, poverina, forse non aveva gradito l’offerta a pagamento delle rose da parte del venditore somalo, ai semafori. L’extracomunitario si è vendicato cercando di dar fuoco ai suoi capelli, il tutto in una delle zone più belle di Roma, i Parioli, in viale Maresciallo Pilsudski.

È successo lunedì sera intorno alle 20,30. Il somalo prima ha tentato di dare fuoco ai capelli di una ragazza che aspettava il bus, poi ha provato ad accendere la fiamma a delle sterpaglie. Per questo motivo l’uomo di 34 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri. I militari sono arrivati sul posto dopo le segnalazioni di alcuni passanti, che si dicevano infastiditi da un uomo che vendeva con insistenza rose. Secondo il loro racconto, il 34enne, fortunatamente senza riuscirci, ha poi tentato di dare fuoco ai capelli della ragazza. L’uomo è stato bloccato con le accuse di lesioni personali e accensioni pericolose. Tra barboni e immigrati senza controllo, Roma sembra peggiorare di giorno in giorno sul fronte della sicurezza…

Cinque persone arrestate a Roma

Nelle ultime 48 ore i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo contro reati predatori e degrado urbano nel centro storico, con l’arresto di cinque persone, tre per rapina e due per furto.