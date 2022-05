Roma, maniaco travestito da Sailor Moon si masturba in un parco giochi: allarme ai Parioli

Un video di pochi secondi di un uomo vestito da uno dei personaggi di Sailor Moon, con la parrucca blu, maglietta bianca e gonnellino che si masturba in un parco. Tanto è bastato per mettere a rumore il quartiere Parioli a Roma . Qualcuno è riuscito a filmarlo e il video è finito sul canale telegram di Welcome to Favelas. L’uomo che indossava la parrucca del personaggio di Sailor Mercury, una delle protagoniste del cartone animato giapponese, è stato avvistato nei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro. Ai carabinieri e alla polizia, ad oggi, non risultano ancora denunce. “Già ero preoccupata prima, ora non ho proprio intenzione di attraversare quel parco da sola”, ha scritto una residente su Facebook.

Sailor Moon ai Parioli: il maniaco spaventa i residenti

L’uomo era travestito da marinaretto, costume tipico di Sailor Mercury, protagonista del cartone per bambini degli anni Novanta. Al momento non sembrerebbe ancora stato denunciato alle forze dell’ordine per gli atti commessi. I residenti sono attoniti e preoccupati, perché – raccontano- il parco non sarebbe già di suo troppo praticabile, considerato abbastanza pericoloso. Il maniaco esibizionista vestito da Sailor Moon che fa atti osceni alla luce del sole ha aggiunto preocupazione. In quest’area sono presenti anche scuole elementari e asili materni: dalla materna San Pio X alla primaria dell’istituto comprensivo “Via Boccioni”.