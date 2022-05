Roma, D’Incà inciampa nei monopattini abbandonati: «Faccio le foto e scrivo a Gualtieri»

Anche i grillini vivono su Marte. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà scopre con ‘leggero’ ritardo il degrado della Capitale. Causato anche da decine di monopattini (quelli del bonus del governo Conte) abbandonati nelle vie di Roma, Centro storico compreso. Questa mattina passando per piazza Fontana di Trevi per andare al ministero, l’occhio di D’Incà ‘inciampa’ su uno dei tanti ammassi di ferraglia, sweet mobility lasciata ovunque. Sorpreso e indignato, il ministro 5Stelle (con Conte e ora con Draghi) si avvicina ai vigili urbani del Rione Trevi. Si presenta e denuncia il ‘fattaccio’. “Sono il ministro D’Incà. Non si può fare niente per questi monopattini e bici elettriche abbandonate qui?”.

D’Incà scopre il degrato di Fontana di Trevi

“A minì – rispondono due vigili – se non fate le leggi adatte non possiamo fare niente“. “Vede minì – aggiunge un collega della polizia municipale – i cestini delle biciclette svolgono pure una funzione sociale. L’Ama non mette i secchi e la gente usa i cestini delle bici elettriche. Più riuso di così!”. L’ironia green del poliziotto non fa scomporre il ministro per i rapporti con il Parlamento, marziano di provata fede grillina. Che resta come imbambolato. Eppure non è che con la sindaca Raggi la Capitale svettasse per pulizia e civiltà urbana. Degrado, pattumiere a cielo aperto, cinghiali che grufolano nei dintorni dei cassonetti, sporcizia, cattivo odore.

Il ministro: faccio foto e le mando a Gualtieri

D’Incà incassa la battuta sui cestini delle bici utilizzate dai romani come mini cassonetti della spazzatura, e decide, almeno a parole, di rivolgersi al sindaco di Roma, di provata fede dem. “Allora faccio delle foto e le mando al sindaco Gualtieri“, risponde voltandosi. Chissà se arriveranno mai sulla scrivania del primo cittadino, già ministro dell’Economia. Di sicuro quando era la bella e ‘ingenua’ Virginia a guidare il Campidoglio D’Incà si era distratto.