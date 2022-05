Roma Capitale, Rampelli: “I nostri emendamenti di sostanza. Ripristiniamo la legge voluta da Craxi”

Emendamenti di sostanza per Roma Capitale. “Occorrerà attendere ancora una settimana prima che vengano esaminati gli emendamenti al testo base su Roma Capitale. Sono decenni che si parla dello status di Roma. E dei suoi molteplici ruoli che ne paralizzano l’azione amministrativa. E ne compromettono il prestigio”. Così Fabio Rampelli, che illustra gli obiettivi di Fratelli d’Italia nel dibattito in corso. “Le nostre posizioni e finalità sono chiari. E si sviluppano negli emendamenti presentati”, . “Occorrerà attendere ancora una settimana prima che vengano esaminati gli emendamenti al testo base su Roma Capitale. Sono decenni che si parla dello status di Roma. E dei suoi molteplici ruoli che ne paralizzano l’azione amministrativa. E ne compromettono il prestigio”. Cosìche illustra gli obiettivi di Fratelli d’Italia nel dibattito in corso. “Le nostre posizioni e finalità sono chiari. E si sviluppano negli emendamenti presentati”, spiega il vicepresidente della Camera

Roma Capitale, Rampelli: emendamenti di sostanza

“Sono tre proposte di modifica. Destinate, se approvate, a incidere in modo decisivo. Roma deve competere con le altre Capitali europee ed extraeuropee, con Parigi, Londra, Berlino, Tokyo e non con Milano, Napoli, Palermo. Bellissime città che tuttavia non sono capitali e non ne hanno le complessità”. A questo ruolo – aggiunge Rampelli – si lega anche la necessità di “compensare Roma per il peso della presenza di organismi internazionali. Tra cui uno Stato. E di un giacimento immenso di beni culturali. Che però rappresenta per la città un onere più che una fonte di reddito. Roma deve fornire tutti i servizi, ma è solo lo Stato che incassa”.

Ripristiniamo la legge voluta da Bettino Craxi

L’emendamento più importante – aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia – è quello previsto da una riserva di legge. Disciplinare le sue funzioni attraverso una legge ordinaria. “La mia proposta è quella di ripristinare la legge per Roma Capitale (la 396/90). Voluta da un milanese, Bettino Craxi. E inspiegabilmente abrogata anni fa. È normale che una legge ordinaria dello Stato contempli lo sviluppo e la competitività della sua Capitale. Infine Roma non sarà definita Regione, provincia o città metropolitana perché appartiene a tutti gli italiani. E ci si deve preoccupare di darle una definizione istituzionale e non egoistica. All’elenco degli organismi di cui si compone lo Stato è aggiunta semplicemente ‘Roma capitale’.