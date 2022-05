Rimini, la notte criminale di 3 marocchini e un italiano finisce con l’arresto: due rapine in poche ore

Non si sono fatti mancare proprio niente: prima una catenina, strappata a forza al cameriere dell’Hotel in cui gli stessi rapinatori erano alloggiati. Poi, un furto con rissa a un minimarket in zona Miramare, a Rimini, dove un gruppo di amici e complici – tre marocchini e un italiano di età compresa tra i 20 ed i 23 anni, tutti residenti nell’hinterland milanese – ha messo a segno due colpi nel giro di poche ore. Prima che i poliziotti li arrestassero per rapina continuata in concorso. Ma andiamo con ordine.

Rimini, due rapine in poche ore: fermata una banda di tre marocchini e un italiano

All’1.30 di questa notte, il titolare ed alcuni clienti di un minimarket in zona Miramare, hanno segnalato un acceso litigio avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale. Due volanti della Questura di Rimini sono giunte sul luogo. Il titolare del minimarket ha reso ai poliziotti la descrizione del gruppo di giovani che, poco prima, avevano rapinato l’esercizio. Raccontando come uno dei 4 lo ha bloccato, mentre gli altri componenti della banda facevano man bassa di prodotti all’interno. Una terza volante, nel frattempo, acquisite le descrizioni del gruppetto, ha individuato 4 ragazzi, corrispondenti a quelli segnalati, all’altezza di Viale Mantova.

Il fare sospetto dei 4 giovani e il racconto dei testimoni incastrano la banda

Il fare dei giovani, alla vista della pattuglia, è apparso subito sospetto. Nel corso del controllo, inoltre, gli agenti si sono accorti che tre componenti del gruppo, credendo di non essere notati, hanno cercato di disfarsi di altrettanti coltelli e di una catenina d’oro con il gancio di chiusura spezzato. In quel momento due uomini che riconoscevano nei giovani fermati gli autori di una rapina – perpetrata poco prima ai danni del cameriere dell’Hotel, di cui abbiamo accennato – hanno avvicinato i poliziotti.

Gli indizi sul coinvolgimento dei 3 marocchini e di un italiano in una rapina dei giorni scorsi

È stato così che i poliziotti hanno ricostruito la serata trascorsa dai quattro. Infatti, da un’attenta analisi delle testimonianze, sono emersi indizi schiaccianti che hanno accreditato i sospetti che i 4 fossero gli autori anche di un’altra rapina compiuta nei giorni precedenti, con le stesse modalità violente, stavolta ai danni di uno studente in gita scolastica a Rimini. Durante la perquisizione della camera di un albergo di Rimini in cui i quattro alloggiavano, infatti, gli agenti hanno trovato due catenine d’oro ed un bilancino, probabilmente utilizzato per pesare l’oro.

I 4 arrestati già gravati da altri precedenti

A quel punto i quattro giovani, già gravati da numerosi precedenti di polizia per analoghi reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, sono stati arrestati per le rapine commesse. E, contestualmente, sono stati anche denunciati per ricettazione e porto di armi atte ad offendere.