Renzi: «Conte non è capace e non sa fare politica. Attaccarlo è come sparare sulla Croce Rossa»

Un altro attacco durissimo. Matteo Renzi critica senza mezzi termini Conte. L’ennesimo fallimento di Giuseppi non lascia spazio a dubbi. «Maggioranza da Fdi a Iv? Il leader dei Cinquestelle ha una fissazione con me. Non è capace. Io sono anche un po’ in imbarazzo perché ho combattuto Conte quando era potente. Oggi mi sembra di sparare sulla Croce Rossa. Si poteva trovare un candidato condiviso». Alla fine, afferma al Tg2 Post. «C’erano due candidati della maggioranza. Io, se fossi stato in commissione, avrei votato Craxi. Il tema è che Conte non sa fare politica».

Matteo Renzi contro Giuseppe Conte, «Sta lì e je rode»

“Conte decida, visto che sta lì e “je rode” come dicono a Roma. Se non sopporta Draghi, lo dica. Se lo vuol far cadere, lo dica. Ne fa una al giorno, basta», continua Renzi, sempre a Tg2 Post. Poi parla dell’Ucraina. «Credo che l’espulsione dei 24 diplomatici italiani sia una ritorsione. Io penso che ci siano due questioni enormi. Se c’è da stare tra Nato e Russia nessuno in Italia possa avere dubbi su da che parte stare. E poi la ricerca di una soluzione politica».

L’affondo su chi aveva “le magliette pro Putin”

«Non credo che ci sia una particolare attenzione sull’Italia. Ma c’è sicuramente una rottura tra Italia e Russia. I russi avevano delle aspettative sull’Italia anche perché M5S e Lega andavano sulla Piazza Rossa con le magliette pro Putin…».

Rosato: i Cinquestelle litigavano tra loro…

In precedenza aveva parlato Ettore Rosato, di Iv. «La nostra idea era che per la presidenza della commissione Esteri del Senato si arrivasse a un nome condiviso. Abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per convincere i 5 stelle. Non è stato possibile, erano troppo occupati a litigare tra loro. Da una parte Conte e dall’altra di Maio. Ora non scarichino la responsabilità altri»