“Possiamo cancellare il Regno Unito con il missile Poseidon”: delirio atomico sulla tv russa (video)

Un delirio distruttivo e minaccioso è partito dalla tv Russia 1, l’emittente di Stato molto vicina al Cemlino, che ha trasmesso le deliranti affermazioni anti-occidentali del conduttore Dmitry Kiselyov. L’anchorman ha mostrato alla Tv di Stato russa come Mosca potrebbe colpire la Gran Bretagna con il drone robot sottomarino denominato Poseidon. Accompagnato da immagini da film di fantascienza, Kiselyov ha dichiarato che Poseidon potrebbe innescare “Uno tsunami radioattivo di 500 metri che farebbe precipitare la Gran Bretagna nelle profondità dell’Oceano”. Lo hanno riportata i media internazionali. La minaccia sta nella capacità del drone, che ha una testata fino a 100 megatoni: “Raggiungerebbe la stessa forza della bomba sganciata su Hiroshima e solleverebbe uno tsunami alto fino a 1.640 piedi di altezza”. Secondo la tv russa l’onda anomala potrebbe raggiungere la montagna Scafell Pike, il punto più alto d’Inghilterra.

Su Russia 1 la simulazione del disastro nucleare del missile Poseidon

Una folle farneticazione a cui sono state mandate in onda simulazioni grafiche. La trasmissione è andata in onda il 1 maggio. Il conduttore, noto anche come “il portavoce di Putin”, ha fatto balenare con disinvoltura l’ipotesi di “cancellare” la Gran Bretagna con un attacco nucleare. Il robot sottomarino- ha spiegato l’uomo di Putin nella tv di Stato – “si avvicina al bersaglio alla profondità di un chilometro e a 200 chilometri orari. Non c’è alcun modo di fermarlo”. Poi, ha aggiunto che “ha una potenza da oltre 100 megatoni”. Ben superiore a quella della bomba sganciata su Hiroshima. E intanto la grafica simulava gli effetti distruttivi descritti.

Minaccia a tutta Europa: cos’è la tv di Stato russa

Due giorni fa altra un’altra minaccia inquietante. Suonano come una vera e propria follia distruttiva inviata a tutta Europa le parole di Aleksey Zhuravlyov, presidente del partito nazionalista russo Rodina. Durante la trasmissione 60 Minutes la tv russa Channel One ha mostrata la mappa dell’Europa con alcune traiettorie e tempistiche necessarie per far distruggere a un missile Sarmat una capitale europea. Meno di tre minuti per Londra, poco più di un minuto e mezzo per radere al suolo Berlino: l’opzione nucleare non sembra spaventare Zhuravlyov. Fa orrore la disinvoltura fredda e cieca con cui propina sogni di distruzione al “gentile pubblico”...