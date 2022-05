Pierluigi Diaco spiazza “Repubblica”: «Giorgia Meloni? La più tosta e preparata di tutti, una vera amica»

E’ una lunga confessione, tra personale, pubblico e politico, quella che il presentatore tv Pierluigi Diaco ha affidato a “Repubblica” oggi, in occasione della chiusura dello show “Ti sento” e in vista, a settembre su Rai 2, del debutto di “Bella ma'”, definito un “talent di parola un modo per esplorare il mondo dei social, per mettere a confronto le generazioni”.

“Ci sarà una gara ma quello che dovranno fare i protagonisti, dai 18 ai 25 anni, e quelli dai 55 in su, è scrivere e raccontare con i tablet, i telefonini, i computer e i social. Da quando sono uscito dai social li ho studiati. Sono un lavoro: o li fai bene o rischi di diventare patetico e esibizionista. Oltre all’odio di cui si nutrono i social, c’è un mondo di ragazzi e di boomers che si è inventato un lavoro e fa circolare cose interessanti. La tv deve registrarlo, è una sfida”, dice il dj e autore che occuperà lo spazio pomeridiano. Ma su “Repubblica” c’è anche spazi per domande politiche, a cominciare da quelle accuse di essere raccomandato…

Diaco e l’amicizia con Giorgia Meloni

“Raccomandato io? E da chi? Maurizio Costanzo? No, lui non ha mai fatto una telefonata per me. Lavoro con lui da tanti anni, andavo a scuola all’Ippolito Nievo, vicino al Teatro Parioli che mandò un invito. Mi innamorai del talk show, stazionavo davanti al teatro. Un giorno si avvicinò un signore col sigaro, era lo storico autore di Maurizio, Alberto Silvestri: ‘Ma tu che vuoi?’. Oggi sono autore del Maurizio Costanzo show, dietro le quinte ho il posto di Silvestri. Onore immenso”, spiega Pierluigi Diaco.

Poi la domanda su Giorgia Meloni: “È una delle miei migliori amiche, onesta, leale. Le voglio tanto bene. Io studiavo al Mameli e lei alla Garbatella. Io di sinistra, lei Fronte della gioventù, mai conosciuto una persona così preparata, dolce e tosta. Rivendico l’amicizia. Molte cose che dice le condivido, altre no. Ma non ho mai parlato con lei di Rai, parliamo di altre cose. E si cazzeggia”.

Infine il racconto della sua vita privata: ” Tra qualche settimana compio 45 anni, sono un adulto. L’età mi sembra un dettaglio come lo è la mia sessualità, che ho sempre vissuto con naturalezza, senza ostentare: mai una foto su un settimanale con mio marito Alessio. Sulla vita privata non puoi non essere sincero. Niente è più politico dei sentimenti…”.