Paura in Toscana per il terremoto: il momento della scossa durante il consiglio regionale (video)

Il Consiglio regionale della Toscana è stato sospeso dopo scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata oggi alle 17.50 nella zona di Impruneta (Firenze). Il palazzo del Pegaso di Firenze è stato quindi evacuato in via precauzionale. In base ai protocolli di sicurezza, in seguito a scosse superiori a 3.5 l’evacuazione degli edifici per dar corso alle verifiche. L’Aula tornerà a riunirsi domattina alle 9.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in seguito alla scossa di terremoto avvertita a metà pomeriggio nel fiorentino, dopo aver sospeso momentaneamente i lavori, ha terminato la seduta dell’assemblea legislativa, su disposizione del segretario generale, sentito il responsabile sicurezza. È stato disposto anche l’abbandono di tutti gli uffici di palazzo del Pegaso.

Il presidente Mazzeo ha quindi contattato i sindaci dei territori più vicini all’epicentro del sisma. “Ho sentito i sindaci del Comune di San Casciano in Val di Pesa e del Comune di Impruneta dove c’è stato l’epicentro – ha detto Mazzeo – Alessio Calamandrei Sindaco e Roberto Ciappi mi hanno assicurato che, al momento, non si sono registrati danni agli edifici e alle persone nei loro comuni, ma solo tanta paura. Sono vicino ai cittadini, ai sindaci, alla protezione civile e ai volontari”.

La scossa è stata chiaramente avvertita in diverse città della Toscana

Alle 17.50 la rete dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia (Ingv) ha registrato un terremoto di magnitudo 3.7 a 4 km da Impruneta (Firenze), a 10 km di profondità. A Impruneta gli abitanti sono usciti in strada dalla paura. La Città metropolitana di Firenze, dopo le verifiche, fa presente che non si segnalano danni a persone e cose.

La scossa, che rientrebbe nella sismicità ordinaria della zona, è stata avvertita distintamente anche a Scandicci, Bagno a Ripoli e Firenze. Le persone presenti nella biblioteca di Bagno a Ripoli sono uscite. Le onde della scossa hanno lambito oltre alla provincia di Firenze anche aree delle province di Siena ed Arezzo.