Massimo Ranieri, la caduta e il vaccino anti-Covid. Bufera sul post della senatrice ex M5S Granato

Massimo Ranieri è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, dove ieri sera era stato ricoverato dopo una caduta durante il suo spettacolo di ieri sera al Teatro Diana. Ranieri è scivolato mentre scendeva la scaletta che dal palco porta alla platea e nella caduta ha riportato la frattura a una costola. Dopo una notte trascorsa in osservazione, sempre sveglio e cosciente e in condizioni tutto sommato buone, nel pomeriggio i medici hanno autorizzato il paziente a lasciare l’ospedale.

Solidarietà e messaggi di auguri per una pronta guarigione sono arrivati da tutto il mondo dello spettacolo e dai fans del popolare attore napoletano, che sarà costretto a fermarsi per qualche settimana prima di riprendere l’attività artistica e la tounrnée in svolgimento per tutta l’Italia.

Massimo Ranieri e il vaccino, quell’allusione della senatrice che fa indignare

Non è una novità, ma anche oggi un ex esponente del M5S sta facendo discutere per un post, pubblicato su Facebook sulla vicenda di Massimo Ranieri: la senatrice Bianca Laura Granato, che oggi milita nel gruppo C.A.L. – Costituzione Ambiente Lavoro), da tempo su posizioni estreme sul fronte No Vax e Pro Putin, ha lasciato intendere una correlazione tra la caduta di Massimo Ranieri e il vaccino anti-Covid. La senatrice Granato ha scritto, testualmente: “Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli”. Ranieri, in realtà stava cantando “Vent’anni”, ma il riferimento della senatrice è probabilmente alla posizione favorevole del cantante sui vaccini. A stigmatizzare la posizione di Granato è stato Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, che sottolinea la gravità delle affermazioni, specie se fatte da una rappresentante dello Stato.

La caduta del cantante Massimo Ranieri