Paura per Massimo Ranieri: brutta caduta dal palco a Napoli. Cosa si sa delle sue condizioni (video)

Brutto incidente ieri sera per Massimo Ranieri, caduto dal palco del Teatro Diana di Napoli dove si trovava per una tappa del suo tour “Sogno e son desto”. L’artista è scivolato dalla scaletta che porta alla platea, rimanendo poi a lungo disteso a terra. Soccorso dal 118, allertato dalla direzione del teatro, Ranieri è stato portato all’ospedale Cardarelli dove ora si trova ricoverato.

Massimo Ranieri cade dal palco e si rompe una costola

I sanitari hanno riscontrato la frattura di una costola. Dunque, «tanto spavento, ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente», ha riferito all’Ansa il suo staff. Ranieri, 71 anni, per il quale i medici hanno riscontrato «un buono stato generale», rimane comunque sotto osservazione.

L’applauso del pubblico al passaggio dell’ambulanza

L’incidente si è verificato nel terzo giorno di tournée del suo spettacolo, programmato al Diana dal 4 al 22 maggio. Quando Ranieri è caduto erano le 21 circa e l’esibizione era iniziata da un quarto d’ora. Dopo un’iniziale confusione tra il pubblico, che non aveva capito immediatamente cosa fosse accaduto, la sala è stata liberata per fare spazio ai soccorsi, mentre molti spettatori aspettavano in strada di avere notizie, accogliendo poi con un applauso il passaggio dell’autoambulanza.