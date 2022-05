La Spagna arresta su richiesta degli 007 di Kiev il giornalista-blogger dissidente Anatoly Shariy (video)

La Spagna ha accettato di arrestare, per conto degli 007 di Kiev che gli davano la caccia da tempo accusandolo di tradimento, il dissidente Anatoly Shariy, famoso giornalista investigativo, opinionista e blogger ucraino autore di inchieste sulla corruzione in Ucraina e su temi a sfondo sociale, come la diseguaglianza e la povertà.

L’arresto del giornalista dissidente che è seguitissimo sui Social e che ha contribuito, con le sue inchieste, a svelare storie di corruzione in Ucraina negli anni scorsi, è stato rivelato dai servizi segreti ucraini dello Sbu, che indagano dal 2021 su Shariy, e che lo ritengono un traditore. La faccenda ricorda molto da vicino quella drammatica di Julian Assange.

Shariy, che ha un proprio canale YouTube seguitissimo, fondato nel 2013, viene accusato di promuovere discorsi di odio, ma anche di attività contrarie alla sicurezza nazionale ucraina, al servizio di interessi stranieri.

L’arresto di Anatoly Shariy avvenuto ieri, “é un’altra prova che i traditori saranno puniti presto o tardi“.

Nato a Kiev nel 1978, Anatoly Shariy è stato più volte perseguito per le sue inchieste con querele temerarie ed ha anche subìto minacce di morte tanto da essere costretto a chiedere asilo politico all’Unione Europea, che ha accolto la sua richiesta e il blogger si è poi stabilito a vivere in Olanda, all’Aia assieme alla sua seconda moglie, la giornalista Olga Bondarenko (anche la prima moglie , da cui ha avuto la figlia Catherine, era una giornalista, Olga Rabulets).

Attualmente, il canale YouTube di Anatoly Shariy conta quasi 3 milioni di iscritti e il giornalista investigativo ha più volte ricevuto premi prestigiosi per il suo lavoro d’inchiesta.