La resa dei soldati di Azov ai russi: il video pubblicato da Toni Capuozzo con immagini della tv di Mosca

Cinquantatré soldati feriti evacuati nella notte dall’acciaieria Azovstal sono arrivati nella città di Novoazovsk, controllata dai russi, a una cinquantina di chilometri da Mariupol. I militari sono stati portati in ospedale. Altri 211 combattenti evacuati dall’impianto saranno portati a Olenivka, attraverso corridoi umanitari, e lì scambiati con prigionieri di guerra russi, ha reso noto il ministero della Difesa di Kiev. Nell’acciaieria restano ancora dei combattenti, non è chiaro in che numero.

Questo il video della resa dei sodati del battaglione Azov ai russi pubblicato sul suo profilo Fb dal giornalista Toni Capuozzo

La fonte del video sembra essere la tv russa.

“Nelle ultime 24 ore hanno deposto le armi e si sono arresi 265 militari ucraini ad Azovstal”. Lo ha dichiarato durante il briefing odierno il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, così come riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Ieri -ha detto Konashenkov- hanno deposto le armi e si sono arresi 265 combattenti, di cui 51 gravemente feriti”.