In Piemonte 93 comuni al voto. Il tour elettorale della Meloni: ripartiamo da entusiasmo, lealtà e coerenza

Amministrative, Giorgia Meloni riparte dal Piemonte. Quando manca meno di un mese all’appuntamento elettorale delle amministrative, in calendario entro la metà di giugno, la leader di Fratelli d’Italia ieri ha tenuto tre incontri con i cittadini a Cuneo, Asti e Alessandria. Iniziative in cui ha tenuto a presentare i candidati in lista. Ringraziare gli assessori uscenti, insomma tutti i protagonisti candidati, come ha sottolineato la Meloni, «che fanno parte di quella realtà e che vogliono contribuire a migliorarla con l’entusiasmo speso fin qui con il lavoro svolto dagli esponenti di Fratelli d’Italia». E che, un’incisività maggiore in termini di presenza e possibilità di operato, può andare a migliorare proporzionalmente all’accrescimento e a un miglioramento con un ruolo forte di Fdi all’interno delle maggioranze che governano le città.

Amministrative, Giorgia Meloni riparte dal Piemonte

Perché, ha detto la Meloni in tutti i suoi comizi piemontesi, «con la coerenza, la lealtà, la coerenza e la concretezza che da sempre ci contraddistinguono, conoscete quello che la nostra presenza può fare. Ma pensiamo di poter fare nei prossimi anni ancora di più. Ancora meglio. Per le possibilità di sviluppo del territorio. La sicurezza, il decoro, e le posizioni strategiche dalle enormi potenzialità inespresse delle città piemontesi». E allora, quest’anno in Piemonte si voterà in ben 93 comuni per accreditare le nuove giunte comunali. Tra questi, quelli che andranno al voto in Piemonte sono 3 capoluoghi di provincia. Esattamente: Alessandria, Asti e Cuneo. Quest’ultima, amministrata dal centrosinistra. Mentre le altre due dal centrodestra. E allora, vediamo riassunte in un rapido schema, la divisione per province dei 93 i comuni che andranno al voto in Piemonte.

Ecco i comuni che andranno al voto in Piemonte divisi per province. Si parte da Alessandria

1) In provincia di Alessandria andranno al voto 13 comuni: Acqui Terme, Alessandria, Alice Bel Colle, Carezzano, Carrosio, Castelletto Monferrato, Frassineto Po, Molare, Morano sul Po, Pomaro Monferrato, Rosignano Monferrato, Serravalle Scrivia, Valmacca.

2) Mentre saranno 11 in provincia di Asti. Ed esattamente: Asti, Capriglio, Castagnole Monferrato, Cerreto d’Asti, Mombercelli, Montegrosso d’Asti, Tonco, Valfenera, Vesime, Viale, Villanova d’Asti.

3) Sono 2 i comuni al voto in provincia di Biella: Torrazzo e Vallanzengo.

4) Ben 19 in provincia di Cuneo: Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Bene Vagienna, Borgo San Dalmazzo, Brossasco, Cravanzana,

Cuneo, Demonte, Frabosa Soprana, Monastero di Vasco, Mondovì, Monterosso Grana, Racconigi, Rittana, Salmour, Savigliano, Sommariva del Bosco.

5) E ancora: sono 5 i comuni al voto in provincia di Novara. Da Biandrate a Borgomanero. Da Casalvolone a Cavaglio d’Agogna, fino a Divignano.

6) Il gruppo più nutrito è quello delle 29 realtà nella Città Metropolitana di Torino: Angrogna, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Casalborgone, Caselle Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Claviere, Favria, Fenestrelle, Germagnano, Grugliasco, La Loggia, Mappano, Marentino, Mombello di Torino, Orio Canavese, Pavarolo, Rosta, San Benigno Canavese, San Maurizio Canavese, Santena, Trana, Val della Torre, Valgioie, Vigone.

7) Sono 7 nella provincia di Verbania Cusio Ossola: Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Druogno, Formazza, Gurro, Omegna, Trarego Viggiona.

8) Infine, le ultime 7 in provincia di Vercelli: Borgosesia, Campertogno, Civiasco, Ghislarengo, Ronsecco, Saluggia, Varallo.