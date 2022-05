“Il Fatto” in vendita? Travaglio trema: è pronto il nuovo “Berlusconi” dell’editoria, Danilo Iervolino

Le voci girano, e le ha raccolte in un lungo articolo “Libero“: il quotidiano diretto da Marco Travaglio, “Il Fatto Quotidiano”, sarebbe in vendita, al miglior offerente. E alla finestra, per acquisirlo, ci sarebbe l’imprenditore Danilo Iervolino, presidente della Salernitana e recentemente autore della “scalata” al gruppo Espresso, storica roccaforte della sinistra, operazione costellata dalle dimissioni del direttore Damilano e dall’indignazione i vasti settori dell’informazione di area.

Danilo Iervolino, astro nascente dell’imprenditoria e della finanza italiana, da molti considerato il nuovo “Berlusconi” per i suoi interessi che spaziano dall’editoria al calcio, nasce come patron dell’Università telematica Pegaso e di lui proprio “Il Fatto” si è occupato per alcune vicissitudini giudiziarie sul fronte fiscale. E se il giornale dei grillini finisse nelle mani di un anti-grillino per eccellenza?

“Il Fatto” in vendita, il ruolo di Travaglio e i soldi di Iervolino

Il gruppo Seif che lo edita è quotato sul listino EGM (ex Aim) di Borsa Italiana dal marzo 2019, ha una capitalizzazione intorno agli 11 milioni di euro e, assumendo un’ipotesi di valorizzazione tra 4 e 5 volte l’Ebitda (che a fine 2021 valeva 5,9 milioni di euro), l’enterprise value potrebbe aggirarsi tra i 23 e i 29 milioni di euro. A fine 2021 è migliorata anche la posizione finanziaria netta, passata da 1,373 milioni a 2,29 milioni, con un miglioramento di 922 mila euro, racconta oggi “Libero“, che parla de “Il Fatto” di Travaglio come della quarta testata in Italia per diffusione di copie in formato digitale e la terza come incidenza delle copie digitali sul totale“, si legge nell’articolo in cui si ipotizza la sua vendita. “Iervolino, che ha chiuso un contratto da 4,5 milioni di euro per rilevare il settimanale L’Espresso dal gruppo Gedi, sta puntando all’acquisizione di un quotidiano nazionale, e il giornale diretto da Marco Travaglio potrebbe essere un obiettivo da considerare. Del resto, ha per l’appunto oltre mezzo miliardo di liquidità da investire”.

La grande liquidità dell’imprenditore napoletano

Danilo Iervolino, campano di Palma Campania, ha fama di grande “liquidità”, come dimostra il mercato di riparazione milionario realizzato a Natale per provare a salvare la Salernitana dalla retrocessione in serie B, impresa a un passo dal compiersi e sulla quale Iervolino ha puntato anche un ricco premio salvezza. Ma è con la formazione che si fanno i soldi. “All’imprenditore non deve essere poi certo sfuggito quanto la casa editrice di Marco Travaglio ha comunicato poche ore fa al mercato. Ovvero il varo di un progetto per l’espansione della società nell’ambito dell’istruzione e della formazione. Guarda caso, proprio il settore in cui lo Iervolino ha fatto fortuna con Università Pegaso”, scrive ancora “Libero“…