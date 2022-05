Il delirio di Cecchi Paone: «Meloni siede a destra dell’aula, è fascista» (video)

Surreale siparietto tra Alessandro Cecchi Paone e Pietro Senaldi ad Agorà. A scatenare il botta e risposta è stato Cecchi Paone che insisteva sul fatto che Giorgia Meloni «è fascista» e di «estrema destra». «Meloni non è estrema destra, dai. Potrebbe querelarti per questo», ha replicato Senaldi, tra il serio e il faceto. A quel punto, Cecchi Paone, forse avendo capito quanto scivoloso fosse il terreno nel quale si era avventurato, ha virato dalla politica alla logistica: «Chi c’è a destra di Meloni in Parlamento? Nessuno. Quindi, è l’estrema destra dell’emiciclo», ha sostenuto, sfidando il ridicolo e lasciando Senaldi allibito. «Ah, vabbè», ha detto il direttore di Libero, prima allargando le braccia e poi facendo un eloquente gesto della mano.

Meloni sulla tesi di Cecchi Paone: «Siamo al delirio»

Lo scambio di battute non è sfuggito alla leader di Fratelli d’Italia, che l’ha rilanciato sulla sua pagina Facebook. «Secondo Cecchi Paone, io sarei fascista e Fratelli d’Italia un pericoloso partito di estrema destra, perché sediamo nel lato destro dell’emiciclo in Parlamento. Siamo al delirio!», ha scritto la leader di FdI.