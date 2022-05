Giuseppe Valentino: «Il male della Giustizia è antico ed è la autoreferenzialità»

«I problemi della Giustizia sono tanti, certamente non risolti dalla riforma della quale si discute, che tocca temi marginali». Lo afferma Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione Alleanza Nazionale. «La Giustizia è attinta da un male antico, quello di ritenersi autoreferenziale. Analizziamo il tema della lentezza del processo civile, che comporta conseguenze negative sotto il profilo economico e sociale. La richiesta di giustizia che il cittadino formula non è appagata, perché una giustizia lenta è una giustizia negata. Questo aspetto, nella sua semplicità, non ha trovato soluzioni. Eppure le soluzioni sarebbero agevoli. Però, se la magistratura si crogiola e non rivendica gli strumenti per poter celermente operare, e la politica non si muove di conseguenza, tutto resta fermo. Ognuno ha le sue responsabilità. Bisogna sperare che il nuovo corso della vita politica possa incidere».