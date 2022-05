Fisco, la Cgia: sono oltre 40 i bonus, costeranno alle casse dello Stato circa 113 miliardi in tre anni

Quelli principali e ancora vigenti sono poco più una quarantina. Nell’ultimo triennio si stima che costeranno allo Stato almeno 113 miliardi di euro (per la precisione 112,7). Sono i bonus introdotti in buona parte dagli ultimi due esecutivi. L’analisi è stata effettuata dall’Ufficio studi della Cgia.

Il bonus più costoso è quello Renzi-Conte

Il più costoso per le casse pubbliche è l’ex bonus Renzi: nel triennio 2020-2022 l’importo speso ammonterà a 28,3 miliardi di euro. Introdotto nel 2014, dal 2020 il governo Conte II ha innalzato questa misura a 100 euro. Compenso che veniva erogato mensilmente nelle buste paga dei lavoratori dipendenti con un livello di reddito che negli anni è oscillato attorno ai 28mila euro. Da marzo di quest’anno l’entità della misura versata ai lavoratori dipendenti scende drasticamente. Viene compensata dai meccanismi di revisione introdotti con la riforma dell’Irpef che, comunque, non penalizzano economicamente i lavoratori

Gli aumenti delle bollette di luce e gas

Altrettanto dispendiosi sono stati i bonus edilizi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, ricorda la Cgia, tra inizio 2020 e la fine del 2021 sono costati alle casse dello Stato poco meno di 25 miliardi di euro. Ammonta invece a 22 miliardi di euro il costo complessivo del bonus sociale che viene utilizzato per calmierare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Altrettanto oneroso il costo per la collettività del super ecobonus 110%; entrato in vigore nel luglio del 2020 per incentivare la riqualificazione energetica del nostro patrimonio abitativo. Al 31 marzo di quest’anno per il bilancio pubblico il costo è di 21,1 miliardi di euro.