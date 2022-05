Fischi e uova contro la statua della Thatcher appena inaugurata nel suo paese natale (video)

Inaugurazione con oltraggio: lancio di uova contro la statua della Thatcher. Appena sollevato il velo che avrebbe dovuto disvelare la scultura eretta in omaggio alla premier conservatrice britannica morta nel 2013, un cittadino armato di munizioni liquide si è subito prodigato nel dare seguito a una protesta organizzata da tempo sui social. Dove, gruppi attivi da tempo che contestavano l’opera – che avrebbe dovuto essere inaugurata nel 2020 – si erano dati appuntamento online per organizzare la protesta in agenda. Non solo. Oltre alle uova, diversi automobilisti di passaggio hanno rallentato la corsa per gridare slogan all’indirizzo dell’effigie non ancora collocata sul suo piedistallo. Ora la polizia indaga sull’atto di vandalismo.

Uova contro la statua della Thatcher a ridosso dell’inaugurazione

Tutto accade nel giro di pochi istanti a Grantham, nel Lincolnshire, paese natale della baronessa prestata alla politica britannica. Dove la statua raffigurante l’ex premier, appena posata sul piedistallo a misura di sicurezza – individuato in 10 piedi – è stata colpita e insozzata. Le misure preventive adottate, infatti, non hanno fugato il timore che la scultura potesse diventare oggetto di proteste di un «movimento di estrema sinistra, impegnato nell’attivismo pubblico». Un sospetto, poi divenuto realtà, che i documenti di pianificazione del progetto citati dalla stampa locale indicavano già come altamente probabile in fase di elaborazione… E così è stato. Anche se il tutto si è risolto nell’iniziativa individuale di un singolo contestatore. Che i video immortalano nell’atto di avvicinarsi alla recinzione temporanea che circonda il memoriale, e lanciare l’uovo che scivola sul manto scultoreo della Thatcher. Mortificando l’opera (costo 300mila sterline raccolte attraverso donazioni private) e il personaggio politico che rappresenta.

Uova sulla statua della Thatcher: cronaca di una protesta annunciata… sui social

Dunque, né i sospetti. Né i rumors sul web hanno evitato quanto i contestatori si erano ripromessi di mettere in atto. E già quando il comitato di pianificazione del consiglio distrettuale di South Kesteven nel 2019 ha varato il progetto dell’onorificenza – la statua originariamente era destinata a Parliament Square a Westminster – approvando realizzazione e dettagli della messa in opera. Del resto, come riferiscono diversi siti in queste ore, già all’epoca in cui per la prima volta il consiglio ha approvato nel 2020 una cerimonia di inaugurazione su larga scala da £ 100.000, un gruppo di Facebook ha proposto una «gara di lancio di uova» all’evento. Una sorta di petizione online a cui avrebbero risposto oltre 13.000 persone. Magari tra loro c’era già il lanciatore di uova attivo al parco. E chissà, forse anche i diversi automobilisti impegnati dal fronte stradale a lanciare fischi e insulti.