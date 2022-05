Eurovision, nuovo smacco per Achille Lauro: flop ed eliminazione. I finalisti di sabato (video)

Nuovo smacco per Achille Lauro in pizzo nero e in sella a un toro all’Eurovision Song contest 2022. Partecipava per San Marino e ha fatto di tutto per riprendersi i riflettori dopo l’insuccesso del Festival di Sanremo. Non gli è riuscito, è stato eliminato. Dovrà solo fare da spettatore guardando Mahmood e Blanco gareggiare per l’Italia.

“Il tallone d’Achille”: perchè la performance non scalda l’Europa

Achille Lauro aveva studiato un’altra performance delle sue per lasciare il segno: ha fatto montare sul palco un tori, simbolo della città di Torino che ospita la kermesse. Poi lo ha cavalcato, vestito con una tutina trasparente. Poi si è è denudato cantando l’amore tra uno spogliarellista e una donna cowboy. Il brano – Strippers- è una canzone di citazioni tra Beatles, Britney Spears e Caterina Caselli: l’inno all’amore libero. Niente da fare per lui. Alla fine le sue ambizioni internazionali si sono scontrate con la realtà, fa notare il Messaggero: il popolo dell’Eurovision Song Contest è abituato alle trasgressioni, al kitsch, per cui le bizzarrie di Achille Lauro non hanno lasciato il segno. “Il tallone d’Achille”, titola la Stampa. Questo il vide della sua esibizione caricato da Youtube.

Eurovisione 2022: i 25 paesi finalisti

Lui è sparito dopo la bocciatura e ha parlato solo via social. «Grazie. Bellezze, sbattetemi giù dal toro se ci riuscite. Ci vediamo in tour. Vi amo», è stato il suo commento a caldo su Instagram. Resta alta l’attenzione del pubblico televisivo per l’Eurovision Song Contest: ieri 5 milioni 538 mila telespettatori, pari al 27.7% di share, hanno seguito su Rai1 la seconda semifinale. Che ha decretato gli altri 10 finalisti che sabato sera si daranno battaglia per la vittoria finale. Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania, Serbia vanno a raggiungere Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Olanda che avevano già conquistato la finale martedì. Hanno accesso diretto alla serata di sabato anche i Big Five Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania e Italia, con il duo Mahmood e Blanco. Per un totale di 25 Paesi.

Achille Lauro in pizzo nero sul toro rosso: San Marino ci sperava

San Marino ci sperava. Esagerato, eccessivo, Achille Lauro si è presentato, tra vampate di fuoco, in tuta di pizzo nero trasparente e cappello da cowboy. Prima di salire sul toro meccanico, Lauro – ripetendo un gesto già visto a Sanremo – si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca. Anche Emma Muscat per Malta, conosciuta in Italia per la sua partecipazione ad Amici, è rimasta fuori.