Dramma a Modena, bimbo di 13 mesi vola dal secondo piano: è grave. Fermata la babysitter

Dramma in provincia di Modena. A Soliera intorno alle 10.30 di questa mattina un bambino di 13 mesi è caduto dal secondo piano facendo un volo di tre metri. Come riporta ilrestodelcarlino.it la babysitter che si trovava in casa con il bambino risulterebbe indagata per tentato omicidio. Come si legge sul sito, sarebbe stata la donna ad aver fatto cadere il bambino dall’alto, pare da una finestra. Come ricostruisce l’Ansa.it, è stata fermata; dopo un interrogatorio all’interno della caserma dei carabinieri di Soliera, al quale ha preso parte anche il pm, la donna è uscita sull’auto dei militari.

Modena, il bimbo versa in gravi condizioni

Il piccolo è in gravi condizioni ed è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna: la prognosi, si legge ancora sul quotidiano, è riservata ed è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, pare che a chiamarli sia stato un vicino che si sarebbe accorto che il piccolo era a terra.

Altro caso, bimba di 4 anni precipita dal settimo piano

Solo una settimana fa sempre a Modena c’era stato un altro drammatico caso. Una bambina di quattro anni aveva perso la vita precipitando dal settimo piano di un palazzo in cui viveva con i genitori. La piccola, di origini africane, era morta sul colpo.

Immediati i soccorsi giunti sul posto, ma per la bambina non c’era stato nulla da fare. Come riporta Fanpage.it, sembra che «la piccola abbia approfittato di un momento di distrazione della mamma, impegnata a prendersi cura degli altri due fratellini». La bimba era deceduta per le gravissime ferite riportate in seguito alla caduta.