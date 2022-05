Ciccozzi: «Addio al Green pass, è diventato inutile perché ormai ha fatto il suo lavoro»

«Ormai il Green pass ha fatto il suo lavoro, cioè far vaccinare le persone. Quelle che non si sono vaccinate non si vaccineranno mai. Quindi la carta verde è diventata inutile». Lo dice all’Adnkronos Massimo Ciccozzi, del Campus Bio-Medico di Roma.

Ciccozzi: «Richiamo vaccinale in autunno»

«In autunno», aggiunge, «molto probabilmente dovremmo fare un richiamo vaccinale, con un nuovo vaccino tarato sulla variante Omicron. Probabilmente sarà consigliato per determinate categorie di persone». Ad esempio, i sanitari, i fragili, gli over 65, un po’ come l’influenza».

Non sottovalutare le sottovarianti

«Omicron 4 è una sottovariante», spiega Ciccozzi. «Dobbiamo sempre preoccuparci quando ne emerge qualcuna. Hanno qualche mutazione di differenza rispetto alla principale. Quindi potrebbero farci degli scherzi. In generale però, la sintomatologia dovrebbe essere quella della variante principale che non è particolarmente pesante».