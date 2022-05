Carfagna, è bastato un convegno per essere promossa quale sfidante di Giorgia Meloni

la stampa progressista si innamora di Mara Carfagna e le Non è la prima volta chee le cuce addosso un ruolo politico di comodo. Nel 2019 era lei l’anti-Salvini. La nemica della destra cattivista. Con le sue scudisciate anti-sovraniste. Quella che disertava le piazze se si vedevano all’orizzonte i militanti di CasaPound.

Mario Draghi”. Per questo era stata data in uscita da Forza Italia, dove invece è sempre ottimamente rimasta. Previo un chiarimento con Berlusconi che le promise di non estrometterla in Campania. Lei si fece la sua Fondazione, Voce libera e ha lavorato per una Forza Italia non subalterna alla Lega. Poi è arrivato Mario Draghi. Il principe azzurro premier che l’ha incoronata regina del Sud. La sinistra ha applaudito: “Era con un piede fuori da Forza Italia. È entrata con tutto il suo peso politico anti sovranista nel governo di

convegno di Sorrento sui problemi del Mezzogiorno. Ribattezzato subito la "Cernobbio del Sud". Mara Carfagna, nuovamente attenzionata, è diventata così l'aspirante leader del centro moderato. E poi, giacché ci si trovavano, i giornalisti l'hanno anche promossa come l'anti-Meloni. Il pretesto? Una battuta della leader di FdI che, in collegamento con il convegno, ha detto: "Confido che l'obiettivo del convegno sia il Mezzogiorno e non quello che ricostruiscono i giornali oggi". La padrona di casa, infastidita, ha ribattuto che lei è una donna dello Stato che conosce il limite tra politica e istituzioni.

“Due settimane fa – scrive oggi La Stampa – tutta l’attenzione era puntata su Giorgia Meloni e la sua convention milanese. Ma è poco più a Sud, sul mare della Costiera, che la ministra dai modi felpati e dai contatti trasversali si esercita da leader”. E ancora: “Mentre la Meloni da Milano sembrava voler rassicurare sulla sua affidabilità il mondo produttivo e istituzionale, la Carfagna da Sorrento lo esibisce come un trofeo già conquistato”.

Trovata l’anti-Meloni, anche il Corriere non si fa scappare l’opportunità di una celebrazione della Carfagna tra i profumi di limoni e le fronde degli ulivi. Lei così convincente con le sue battute fulminanti contro Giorgia mentre – chiosa sempre il Corriere – in fondo alla sala l’ascoltatissima consigliera politica di «Mara», Flavia Perina, loda sottovoce la ministra per aver «sistemato» la rivale: «Giorgia rosica?».

La costruzione del nuovo giochino dialettico Mara contro Giorgia è già abbastanza avanti. Salvo dimenticare due fatti non da poco conto: per fare l’anti-Meloni bisognerebbe avere un partito e qualche voto. E poi farsi anche qualche domanda: cosa farebbe oggi Mara senza Draghi? E quanto consenso si ottiene, in politica, facendo sempre l’anti-qualcosa? Interrogativi da soppesare bene prima di lanciarsi in avventure tutte mediatiche e senza alcun aggancio con la realtà.