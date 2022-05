Veto della Boldrini su FdI al governo, la Meloni la ridicolizza: “Ma che brava democratica…” (video)

Laura Boldrini ieri sera, a Piazzapulita, si è esibita in versione “bulgara”, imbeccata dal solito Corrado Formigli, sempre ossessionato dai suoi demoni della destra fascista e cose varie. Interrogata sulle elezioni in Italia, l’ex presidente della Camera si è lasciata andare a un monologo surreale. “La destra di Giorgia Meloni? Una destra reazionaria e oscurantista, non abbastanza improntata all’europeismo, che non può guidare un Paese fondatore dell’Ue, che non sa prendere le distanze dall’estremismo che la infiltra e che non è liberale”.

In mezzo, un dibattito in studio nel quale Nunzia Di Girolamo ha rimbeccato la Boldrini mettendola più volte a tacere, sotto lo sguardo imbarazzato di “Che Guevara” Formigli, reduce da qualche brutta figura anche sulla guerra in Ucraina.

Il delirio della Boldrini, la risposta della Meloni

In serata Giorgia Meloni ha pubblicato su Fb un video nel quale ricostruisce quanto accaduto, commentando: “Questo simpatico siparietto andato in onda ieri a Piazza Pulita merita di essere commentato. E’ surreale dall’inizio alla fine. Secondo la ‘democratica”’ Laura Boldrini, Fratelli d’Italia non avrebbe diritto a governare anche qualora vincesse le elezioni. Ascoltate fino alla fine: in pochi minuti rispondo alla Boldrini e vi mostro il vero volto della sinistra italiana”.

Il messaggio della leader di Fdi a Formigli

Poi la Meloni si è rivolta anche al conduttore: “Punto primo: Corrado Formigli chiede a Boldrini, cioè a un esponente politica del Pd, che fu presidente della Camera per i partiti della sinistra estrema, se secondo lei Meloni e Fdi potrebbero, nel caso in cui vincessero le elezioni, governare. E già questo è divertente… Perchè una cosa è se chiedi: secondo te governerebbero bene o male… No, loro ti chiedono, seppure gli italiani li dovessero votare, Fdi e Meloni possono governare? Fanno questa domanda a Boldrini che è un’avversaria di Fdi, una cosa surreale…”. ”Laura Boldrini però -sottolinea la leader di Fdi- ci regala una cosa fantastica e intanto alla domanda risponde ‘no’…”.