Bignami: «Vergognoso ospitare concerti che inneggiano alle Br». E annuncia un esposto

«È semplicemente vergognoso che Arci veda affiliata tra i propri circoli una realtà che decide di ospitare concerti inneggianti alle Brigate Rosse e all’assassinio di Aldo Moro. Ed è inaccettabile che i siti istituzionali di promozione turistica del Comune di Reggio Emilia così come della Regione Emilia Romagna pubblicizzino questa “Arci Tunnel”, dove si svolgono queste infami attività». È la dura reazione di Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.

Bignami: «La sinistra coccola ambienti eversivi»

«Da troppo tempo – spiega Bignami all’Ansa – la sinistra coccola questi ambienti eversivi ed extra parlamentari nel tentativo di recuperare qualche manciata di voti, alimentando un’ambiguità che non può e non deve esistere. Non ci limiteremo a un’interrogazione parlamentare finalizzata a chiedere che il ministero intervenga sulla questione. Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica affinché valuti anche sotto il profilo penale questi fatti».

Bignami: «Lo si deve alla memoria delle vittime»

Bignami poi aggiunge: «Riteniamo sorprendente che il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna non abbiano ancora provveduto a rimuovere la pubblicità di questa Arci da siti come reggioemiliawelcome che godono del patrocinio istituzionale. Ci aspettiamo anche la ferma condanna e presa di distanze da Arci nazionale. Lo si deve – conclude – alla memoria delle vittime e alla storia della nostra Nazione».