Ankara a Svezia e Finlandia: consegnateci i terroristi del Pkk e trattiamo sulla Nato

Dopo essersi messa di traverso, ora la Turchia fa sapere di essere disponibile a mettere sul tavolo della trattativa per il si all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, la negoziazione dell’estradizione di 19 terroristi del Pkk, il Partîya Karkerén Kurdîstan, presenti sui territori dei Paesi del nord Europa.

Finora Helsinki e Stoccolma hanno sempre sdegnosamente respinto le numerose richieste avanzate in questi ultimi anni dalla Turchia di estradare “terroristi” legati al Pkk e alla rete di Fethullah Gulen, il predicatore accusato del golpe del 2016.

L’apertura arriva dal ministero turco della Giustizia, proprio mentre Ankara, che ha espresso forti riserve sull’adesione alla Nato da parte dei due Paesi scandinavi, accusa Helsinki e Stoccolma di essere un rifugio sicuro per appartenenti a organizzazioni considerate terroristiche anche dalla stessa Ue.

Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano Sabah, le autorità turche hanno richiesto negli ultimi cinque anni alla Finlandia l’estradizione di sei “terroristi” della rete di Gulen e di altri sei del Pkk.

Alla Svezia, invece, è stata chiesta inutilmente l’estradizione di 21 sospetti, 10 gulenisti e 11 del Pkk.

Entrambi i Paesi nordici, ha spiegato Sabah, hanno respinto la domanda per “19 terroristi” e non hanno risposto in altri cinque casi.

Mentre il processo di estradizione va avanti per altre nove persone, due in Finlandia e sette in Svezia.

La Turchia, precisa il giornale, non ha chiuso la porta all’adesione dei due Paesi ma vuole negoziare sulla presenza di “terroristi” sui loro territori. E chiede che mettano fine al loro sostegno al Pkk.

“Invieremo un gruppo di diplomatici per colloqui e per un dialogo con la Turchia in modo da vedere come si possa risolvere la questione e di cosa si tratti realmente”, reagisce il ministro della Difesa della Svezia, Peter Hultqvist, in dichiarazioni alla Svt, dopo le parole arrivate dalla Turchia sull’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato.