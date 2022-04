Vigilanza privata, Fesica-Confsal a Molteni: subito un nuovo tavolo. Il Viminale mantenga gli impegni

segreteria nazionale del comparto della sicurezza privata di Fesica-Confsal. Con ilBruno Mariani. “Non è possibile che dopo sei anni e mezzo di contrattazione per il rinnovo del Contratto nazionale le associazioni datoriali non abbiano più il mandato dalle aziende per la prosecuzione del negoziato. Non è possibile che le organizzazioni sindacali debbano accettare la conclusione del confronto con un esito così negativo fuori dagli schemi”. La denuncia arriva dalladel comparto della sicurezza privata di. Con il sostegno del segretario generale

Fesica-Confsal: subito un tavolo ‘vero’

“Condividiamo lo stato di agitazione di questi lavoratori. Ma per quanto ci riguarda non indiremo alcuno sciopero. Perché le guardie giurate sono già tra le categorie meno retribuite. E – si legge nella nota stampa – non possono permettersi nemmeno un’ora di stop dal lavoro. Malgrado la contrattazione per un nuovo contratto sia, almeno momentaneamente, arenata, siamo convinti che Federsicurezza ed Assiv debbano e possano trovare un modo per riaprire la trattativa. Ormai è diventato un dovere praticamente morale se guardiamo allo stato in cui versano le guardie giurate e gli addetti ai servizi fiduciari”.

Appello a Molteni: apra un nuovo tavolo

“Come Fesica-Confsal ci rendiamo disponibili a collaborare in tal senso”, conclude il comunicato stampa, per cercare di riaprire un confronto. Anche tra aziende e lavoratori e perfino con le altre Organizzazioni sindacali che fino a oggi si sono seduti al tavolo. E che non sempre simpatizzano per i sindacati autonomi. Un appello però, a questo punto, lo facciamo principalmente al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni- Che da sempre si è detto interessato a risolvere i problemi di questo comparto. Presiedendo talvolta anche tavoli con associazioni datoriali e sindacali della sicurezza privata”.

Il Viminale mantenga le promesse