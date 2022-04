Tony Augello 22 anni dopo: il convegno dell’associazione 12 Querce alla Fondazione An (segui la diretta)

Ventidue anni fa ci lasciava Tony Augello, indimenticato protagonista della destra romana che guidò da capogruppo in Campidoglio negli ultimi anni della sua vita. Sindacalista e analista politico di valore, Tony Augello è ancora oggi un punto di riferimento per la comunità umana che lo ha seguito e lo ricorda ogni anno. Oggi, dopo una messa che avrà luogo alle 17 nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, Tony sarà ricordato in un convegno che sarà ospitato nella sala De Marsanich della Fondazione An. Andrea Augello presenterà i documenti archiviati dall’Associazione 12 Querce sorta due anni fa in memoria di Tony Augello e che si prefigge di creare un archivio storico dei documenti della destra romana e nazionale. A seguire sarà presentato il libro “La donna s’è destra” (editore Giubilei) con gli autori Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara. Interviene Isabella Rauti. Modera Annalisa Terranova.