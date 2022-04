Scontro tra Crosetto e Socci sull’invio di armi: “Integralista”. “E tu leggi qualche libro”

Botta e risposta su Twitter fra il giornalista Antonio Socci e Guido Crosetto. L’argomento è la guerra.

In un tweet rivolto a tutti Socci scrive: “Tuo babbo (o tuo nonno) fu un convinto fascista quando il regime era fascista. Tu di sinistra negli anni in cui tutti erano di sinistra e anti Usa. Oggi che il vento è ultra atlantista sei ultra atlantista. C’è coerenza. Sempre conformisti. Sempre con il potere del momento”. Chiaramente una critica a chi appoggia l’invio di armi in Ucraina.

Guido Crosetto commenta così il tweet di Antonio Socci: “Che sfiga, con me. Quando tutti erano fascisti, la mia famiglia (tutta, da parte di padre e di madre) si prese la libertà di non esserlo. Quasi tutti erano di sinistra, i miei erano addirittura liberali. Oggi, come allora, io sono per la libertà. E diffido degli integralisti“.

Crosetto insomma accusa Socci di essere un integralista anti-Usa. Controreplica di Socci, che afferma di avere la stessa posizione del Papa, cioè contraria all’invio di armi all’Ucraina: “Non definirei il Papa un integralista ma l’unica voce ragionevole. Integralisti sono i guerrafondai, il partito della guerra e del riarmo”.

Affermazione che provoca ancora la reazione di Crosetto: “Ricordo cosa ha detto e scritto per anni, contro questo Papa. Mi scusi se quindi mi fa un po’ specie che da qualche giorno lo citi e ne citi le parole come fossero Vangelo. Ciò detto, condivido il giudizio sulla guerra. Che combattono in due. Ma uno dei due la fa a casa dell’altro”.

Risposta finale di Socci: “Quindi anche lei come il Papa ritiene ‘una pazzia’ l’aumento delle spese per armamenti? Ma poi perché ha questa coda di paglia? Infine, la discussione sulla Chiesa: non è cosa da bar. Dovrebbe leggere qualche libro“.