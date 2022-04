Ruspandini: «Il “governo dei migliori” si è rivelato una bufala. Ricorda tanto Monti…» (video)

Il “governo dei migliori”? Per il senatore di FdI Massimo Ruspandini si è rivelato «l’ennesima bufala del mainstream». «Di Mario Draghi, che è l’ultima carta che si sono giocati, ne ricordiamo tante, ma nessuna che abbia salvato la Nazione dal baratro. E, soprattutto in questa fine mandato, sembra più avvicinarsi al governo Monti», ha sottolineato Ruspandini, in un’intervista a margine della Conferenza Programmatica di FdI. Proprio dall’assise, e dai suoi tavoli tematici, però, arriva la risposta a quelle domande che sono rimaste inevase e che puntano a “liberare l’energia dell’Italia”, come ricorda il titolo della kermesse.

Ruspandini: «FdI indica una direzione per la crescita»

«La crescita non deve essere un concetto vuoto», ha sottolineato Ruspandini, che partecipa al tavolo intitolato alla «Indipendenza nazionale, garanzia di benessere». E il compito che si è dato FdI, ha spiegato, è quello di riempirla di contenuti, di proposte, di indicare «una direzione diversa rispetto a quanto fatto finora» e invertire quella tendenza che sembra parlare di una «ineluttabilità del declino». Serve, ha avvertito il senatore di FdI, «una ritrovata consapevolezza dell’orgoglio italiano, che può avviare un nuovo rinascimento».