Renzi fa l’innamorato di Macron e si appella ai suoi: «Chiamate chi vota in Francia, sostenetelo»

Da Italia Viva a Francia Viva è un attimo. Lo scrive la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un post pubblicato sulle sue pagine social, dove sottolinea il reiterato vizio di Matteo Renzi nel ritenere le elezioni un mero calcolo politico a scapito di una libera volontà. Il rottamatore consiglia a tutti i cittadini italiani che abbiano amici sul suolo francese, di contattarli per convincerli a sostenere Macron e portarlo al trionfo. Scrive esattamente così: “Come aiutare Emnanuel Macron a vincere le presidenziali francesi? Se sei italiano, contatta tutte le persone che conosci che abitano in Francia, per convincerle. Se hai la cittadinanza francese, vota e fai votare Macron”.

L’appello di Renzi a favore di Macron

“Domani i francesi sono chiamati ad una scelta storica – prosegue il leader di Italia Viva – noi siamo con Emanuelle Macron, dalla parte dei francesi e dell’Europa”. Una campagna mediatica sponsorizzata da Renzi e sostenuta a ruota da altri leader politici,che stanno mettendo in campo tutti gli anatemi possibili per poter scongiurare la vittoria di Marine Le Pen, che sappiamo avere ottime possibilità per far traslocare l’inquilino, tanto amato dalla nostra sinistra italiana, dall’Eliseo.

Il precedente di Letta contro Orban

Italia Viva si spinge oltre: non soltanto due righe di convincimento rivolte al 3% del suo elettorato , bensì ha scomodato i grafici per realizzare dei veri e propri cartelli pubblicitari con il volto di Macron sorridente in primo piano e tanto di scritta: “Come aiutare Macron a vincere le elezioni presidenziali del 10 e24 aprile”. Ancora abbiamo impresso il tweet che Enrico Letta cinguettò alla vigilia delle elezioni che hanno visto trionfare con il 53% dei consensi, Orban,che diceva esattamente così: “Con il fiato sospeso oggi, sperando in un miracolo alle urne”. Un’apnea durata molto poco per il segretario dem, che ha dovuto prendere immediatamente coscienza di quanto le sue speranze si siano presto vanificate.

Renzi pensa a Macron e non agli italiani

È evidente che il leader di Italia Viva non abbia fatto tesoro di questa debacle, al punto da volersi spingere oltre, mettendo in campo un vero e proprio battage pubblicitario, degno delle più grandi e forti speranze. Anche la senatrice Dem Laura Garavini non ha voluto far mancare il suo sostegno al presidente francese : “Alle prossime elezioni francesi anche noi italiani possiamo fare la nostra parte. Per contribuire a far crescere le forze riformiste in Europa, votiamo, in caso di cittadinanza, e coinvolgiamo al voto per Macron, elettrici ed elettori. Come ribadito da Giorgia Meloni, sarebbe il caso che Renzi e la sinistra mettessero lo stesso impegno che stanno riponendo per sostenere Macron, affinché anche gli italiani possano quanto prima esprimersi liberamente in libere elezioni.