Regione Lazio, Laura Corrotti aderisce a FdI. Il gruppo: «Consigliera competente e coraggiosa»

Si allarga il gruppo consiliare di FdI alla Regione Lazio. La consigliera Laura Corrotti ha infatti aderito al partito, lasciando la Lega. «L’arrivo di Laura Corrotti, grazie alla sua determinazione unita alla sua freschezza rappresenta un valore aggiunto per Fratelli d’Italia che grazie a questa adesione rafforza il suo ruolo, riconosciuto da tutti, di opposizione alla giunta Zingaretti e si prepara ad affrontare al meglio la sfida delle prossime elezioni regionali», ha detto il deputato e coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, esprimendo «grande soddisfazione».

La battaglia sulle «mascherine scomparse»

Di «bellissima notizia per l’opposizione al governo giallo rosso di Nicola Zingaretti» ha parlato poi la consigliera di FdI, Chiara Colosimo. «In questi anni con coraggio e spesso in solitaria ha combattuto tante battaglie contro il malgoverno del Lazio», ha ricordato Colosimo, spiegando che «personalmente non posso che ricordare come sulle mascherine scomparse abbia seguito e incalzato una maggioranza latitante e silente». «Benvenuta Laura, alla prossima battaglia, stavolta sotto lo stesso simbolo, ma sempre insieme», ha concluso l’esponente di FdI.

FdI: «Laura Corrotti coraggiosa e competente»

L’intero gruppo di FdI alla Pisana ha poi sottolineato «la dedizione e le competenze dimostrate da Laura Corrotti nel lavoro politico svolto a favore dei cittadini del Lazio». «Unite alla conoscenza e alla capacità di interpretare sempre correttamente i meccanismi istituzionali, si tratta di qualità che daranno ancora maggiore spessore ed efficacia all’attività del gruppo consiliare di FdI alla Regione Lazio», si legge in una nota di FdI del Lazio.