Reddito di cittadinanza: a giudizio per “spese pazze” Mimmo Parisi, il capo dei navigator scelto da Di Maio

Il paradosso è che il caso era esploso nel 2020 grazie a una denuncia del Pd, attuale alleato del M5S, ha chiesto lumi sui rimborsi spese concessi a Parisi. Il prof della Mississippi State University venne nominato al vertice di Anpal e Anpal servizi per far incrociare domanda e offerta di posti di lavoro, ricorrendo a un sistema fatto di navigator e App: doveva aiutare a cercare lavoro ai percettori del reddito, ma Parisi a quanto pare aveva trascorso molto tempo “a viaggiare tra Roma e Starkville in business class, noleggiare auto con conducente e alloggiare nella capitale in un appartamento ai Parioli il professore ha avuto circa 160mila euro di rimborsi”, come scrive oggi Repubblica.

In un’audizione alla Camera, il prof si giustificò sostenendo che per rotte sopra le 5 ore si ha diritto alla business class e che poi lui viaggiava in quel modo avendo problemi di schiena. Poi, con l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi e Andrea Orlando al Ministero del lavoro, a maggio dell’anno scorso si è chiusa l’esperienza all’Anpal di Parisi e al suo posto è arrivato come commissario straordinario Raffaele Michele Tangorra.

Al vaglio della magistratura contabile circa 71mila euro per i voli con gli Stati Uniti, 50mila per il noleggio auto con conducente, 30mila euro per l’affitto di una casa ai Parioli, oltre che i voli in business.