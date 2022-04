Rai, stato di agitazione al Tg2: la striscia affidata a Damilano è in concorrenza con noi

Nei giorni scorsiaveva annunciato una interrogazione di Fratelli d’Italia in Vigilanza. “Pretendiamo dall’azienda risposte chiare: come è possibile che con una platea di 2mila giornalisti che lavorano in Rai sia stato necessario attingere ad esterni? Nessuno aveva le capacità per condurre una striscia informativa quotidiana? Inoltre, in base a quale logica si è deciso di assumere un giornalista che lavora per una rete concorrente della Rai? E infine, come è stato possibile affidare a un esterno un programma che andrà a fare diretta concorrenza allo spazio informativo del Tg2?”.