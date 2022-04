“Trema, ha il Parkinson”. La mano di Putin che si regge al tavolo scatena ipotesi sulla malattia (video)

Tra fonti non indipendenti, veline di regime e fake news, è difficile farsi un’idea reale di cosa stia accadendo realmente in Ucraina, ma anche in Russia, dove i “rumors” su Putin si accavallano. L’unica certezza è l’aggressione della Russia all’Ucraina, ma sui contorni della vicenda, compreso le condizioni di salute di chi l’ha scatenata e sul bilancio di vittime, la nebbia è fitta e misteriosa. L’ultimo giallo è su Putin, la mano e il tavolo.

Putin e la mano che stringe il tavolo…

Ieri sull’incontro tra Putin e il suo ministro della Difesa Shoigu è scoppiato un “giallo” grazie alle immagini diffuse dallo stesso “Zar”, Il giornalista Jacopo Iacoboni ha sollevato vecchi dubbi sulla salute del presidente russo per la strana postura che Putin ha assunto: sembra che con la mano si regga al tavolo come per controllare un tremore. Qualcuno ipotizza una malattia “Atrofia muscolare”, alltri il “Parkinson”. Ma c’è anche chi si sofferma sulle dimensioni ridotte del tavolo rispetto a precedenti incontri (come quello con Macron) o sul fatto che Sergei Shoigu sia in abiti civili e non in divisa militare.