Putin vieta l’ingresso in Russia a Boris Johnson: Mosca comincia da lui per spuntare i nemici dalla blacklist

Putin comincia a castigare gli avversari. Paesi e primi ministri che nella guerra tra Mosca e Kiev si sono schierati contro il Cremlino. Nomi e governi che il presidente russo ha inserito a pieno titolo nella sua fatidica blacklist. Secondo la Bbc che ha appena diffuso la notizia, il primo della lista da spuntare è Boris Johnson, a cui Mosca vieta l’ingresso in Russia. Al primo ministro britannico e a 10 membri del suo governo. La motivazione: Londra è “ostile” nei confronti della Russia.

Dunque, tra i primi nomi che Putin depenna dalla lista degli avversari da punire c’è Boris Johnson. La Russia ha annunciato il divieto di ingresso nel Paese al primo ministro britannico, e a dieci altri esponenti del suo esecutivo, tra cui il vice primo ministro e ministro della Giustizia, Dominic Raab. E i ministri degli Esteri e della Difesa, Elizabeth Truss e Ben Wallace. Non solo. Il divieto di mettere piede in Russia tocca anche all’ex premier, Theresa May. «Questo passo – si legge in una nota del ministero degli Esteri russo riportata dall’agenzia di stampa Reuters – è stato compiuto in risposta alla sfrenata campagna informativa e politica di Londra volta a isolare la Russia a livello internazionale e a creare condizioni per strangolare la nostra economia».