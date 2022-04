Nasce a Roma il Premio Cambiare per valorizzare i progetti utili alla Capitale nel segno del “no profit”

Il Premio Cambiare nasce su iniziativa dall’Associazione Dire Fare Cambiare con il patrocinio dell’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma, ed è realizzato in collaborazione con Kaos Kult, con il sostegno di VAIA, startup nata per dire vita agli alberi abbattuti dall’omonima tempesta e ricostruire le foreste delle Dolomiti.

L’iniziativa viene lanciata in una data importante per la città, il 21 Aprile – Natale di Roma – e intende offrire un riconoscimento a tutti/e coloro (cittadini/e, artisti/e, organizzazioni no profit, influencer/digital creator) che abbiano compiuto un’azione, realizzato un progetto, ideato qualcosa di particolarmente utile e importante sotto il profilo culturale, sociale o ambientale per la nostra città.

Partner speciale sarà VAIA che offrirà sia i premi (i VAIA Cube e i VAIA Focus) che la possibilità, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma, di effettuare una significativa piantumazione così da creare una Foresta urbana legata al Premio Cambiare nella nostra città.

“Il Premio Cambiare vuole essere una dichiarazione d’amore alla città di Roma, vogliamo contribuire significativamente al suo miglioramento rendendola sempre più una città all’altezza di tutte e tutti, aperta e inclusiva. Crediamo sia importante dare un riconoscimento a tutte le persone che ogni giorno si impegnano sotto diversi punti di vista per creare una società più equa, inclusiva e sostenibile” dichiara Giulia Morello Presidente di Dire Fare Cambiare.

Il funzionamento del Premio Cambiare

Il concorso è aperto a tutti e tutte gli/le abitanti di Roma ed è gratuito.

Il regolamento completo del Premio Cambiare è visibile su direfarecambiare.org/premiocambiare

Le categorie del Premio Cambiare saranno le seguenti:

– cittadini e cittadine;

– artisti e artiste;

– organizzazioni no profit;

– influencer/digital creator.

Per ogni categoria la segnalazione potrà essere fatta da qualsiasi cittadino/a motivando la propria scelta dal 21/4/2022 al 21/7/2022 tramite form online https://direfarecambiare.org/premiocambiare

Un comitato di selezione che una giuria