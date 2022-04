Nella notte la Russia sospenderà la fornitura di gas alla Polonia. E il prezzo sale di oltre il 6%

La Russia ha improvvisamente interrotto la fornitura di gas alla Polonia attraverso il gasdotto Yamal, l’arteria principale da cui dipende l’afflusso verso il Paese. Lo riferiscono media locali tra cui l’agenzia Onet e il canale radio Zet News. Entrambi – riporta il Corriere della Sera- citano fonti non ufficiali sia governative che dell’agenzia polacca dell’energia (Pgnig). La notizia si è diffusa come un’onda di allarme crescente, da Varsavia verso occidente. Ufficialmente lo stop alle forniture non è stato confermato. Anzi. Da Mosca l’agenzia Tass fa sapere che Gazprom non conferma la sospensione del flusso del gas russo. Ma chiede al governo di Varsavia di pagare entro oggi, martedì 26 aprile, le forniture di gas russo rispettando la nuova procedura, che prevede l’uso del rublo.

Venerdì era scaduto l’ultimatum ai “paesi ostili”

Il sito polacco – dal canto suo – sottolinea anche che “i russi non hanno informato la parte polacca delle ragioni dello stop alle forniture”. Stop reale o meno la prima conseguenza immediata sui mercati è che il prezzo del gas si è impennato. Al Ttf il prezzo balza a 107 euro megawattora, per poi attestarsi sotto i 100 euro. Venerdì era scaduto l’ultimatum con il quale Putin aveva imposto ai cosiddetti «paesi ostili» il pagamenti delle forniture energetiche in rubli. Varsavia, allineandosi agli altri governi Ue, aveva deciso di rifiutare questa imposizione. La Polonia, dunque, sarebbe il primo Paese a subire questa “vendetta”.

La polacca Pgnig ha rifiutato di pagare in rubli