Napoli: controlli sui prezzi del carburante, la Guardia di Finanza riscontra 14 irregolarità

NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei controlli programmati a seguito della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, ha eseguito 245 controlli riscontrando 14 casi di irregolare pubblicizzazione dei prezzi praticati, con sanzioni amministrative che vanno da 516 a oltre 3.000 euro per ogni singolo gestore. I servizi sono stati condotti su strada, attraverso il controllo di 79 automezzi per il trasporto di prodotti petroliferi e di 93 distributori stradali. Inoltre, a Pozzuoli, le Fiamme Gialle del Gruppo di Giugliano, hanno scoperto un sito di stoccaggio per vendita di Gpl completamente abusivo. Sequestrate, tra l’altro,65 bombole contenenti 755 kg. di Gpl, 2 bilance professionali. Le Fiamme Gialle hanno constatato un consumo in frode per 8,7 tonnellate in totale evasione di imposta. Denunciato un 40enne di Pozzuoli per frode in commercio e violazioni alla normativa inerente alla prevenzione incendi. A Casoria, infine, la Compagnia di Casalnuovo di Napoli ha sequestrato, all’interno di un’area, una cisterna priva di certificazione antincendio contenente 1300 litri di gasolio di contrabbando denunciando un 49enne di Casavatore.(ITALPRESS)