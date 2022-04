Mine nascoste, sos ai cittadini: trappole ovunque, non rientrate a casa. Zelensky: pure nei corpi delle vittime…

Mine ovunque. Nella polveriera ucraina, tra civili uccisi e bambini rapiti e deportati in Russia, esplode anche il pericolo degli attentati dinamitardi dislocati dappertutto. E che hanno cominciato a mietere morte. Diffondere sangue. Seminare distruzione. Il presidente Zelensky lo aveva denunciato già nei scorsi. Quando, in un video diffuso notte tempo, parlando di «decine. Se non centinaia di migliaia di munizioni pericolose lasciate dai russi nella loro ritirata dal nord del Paese», il leader ucraino ha allertato la popolazione segnalando: «Gli occupanti hanno lasciato mine dappertutto. Nelle case che hanno confiscato. Nelle strade. Anche nei campi. Hanno minato le proprietà della gente. Le auto, le porte». Tra i divani e i letti. Aggiungendo finanche un macabro dettaglio: «Ci sono perfino cadaveri trasformati in armi letali. Con gli ordigni nascosti, pronti ad esplodere».

Allarme mine disseminate e mimetizzate dai russi

Un allarme che Kiev ha rilanciato anche nei giorni scorsi. E nelle ultime ore. Con la denuncia del ministero dell’Interno che dalla capitale continua a diffondere video che documenterebbero la presenza di mine pronte a esplodere in abitazioni. Giardini. Edifici. Una delle ultime clip, in particolare, fa riferimento ad una mina collocata in una lavatrice in una casa. Nelle borse della spesa. Sotto i mobili. Pertanto, i militari ucraini continuano a diffidare i cittadini che pensano di rientrare nelle proprie case (o in quel che ne è rimasto). E a dispensare loro consigli su come procedere comunque. Così, il Ministero dell’Interno ha diffuso un vademecum di comportamenti da seguire in questi casi. «Bisogna fare attenzione a non viaggiare in aree non controllate dagli specialisti. A non utilizzare strade e sentieri in zone occupate in precedenza dai russi. Ed è necessario anche tenere d’occhio i bambini».