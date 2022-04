Mastella e le 150 multe annullate. Ha vinto tutti i ricorsi e attacca: “Non ho la patente, che volete?”

Centocinquanta multe annullata in 5 anni. Il trasgressore non è un cittadino qualunque. Si tratta, invece, di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, un decano della politica italiana. A scoperchiare lo scandalo è stata Repubblica. Ma lui indignato risponde consigliando ai cronisti di non perdere tempo, è tutto falso. “Io non ho la patente. Non guido. Che c’entro?». È la replica puntuta di Mastella a gli chiede conto del ‘fattaccio’ raccontato da Giuliano Foschini. “C’è un poliziotto che è sempre con me. Mica posso dire bugie!”, dice oggi a Repubblica. Ma la notte, chi la mette in pericolo sulla Benevento-Caianello? E perché tutti quegli ingressi nella Ztl a Roma? «E che ne so? Io dormo in macchina, parlo al telefono, mica sto attento a quello che succede. E poi: ho fatto ricorso. Ho vinto. Che volete ancora?”.

Mastella prende 150 ma non le paga

A raccontare per primo la storia alle Iene, che ne parlerà stasera, è un ex dipendente comunale, Gabriele Corona. Esponente di un’associazione civica che ha spesso criticato l’amministrazione Mastella. E che racconta che in questi anni l’automobile su cui viaggia il sindaco ha preso multe diverse infrazioni. Eccesso di velocità, circolazione in zona Ztl, zona a traffico limitato. E occupazione delle corsie preferenziali dell’autobus. L’ex notabile della Dc sarebbe poi riuscito a farle tutte annullare. Motivando con vari ricorsi che l’infrazione era stata fatta per ‘motivi istituzionali’. Mastella ha detto che l’autista che lo accompagnava, “su indicazione dell’operatore di Polizia a bordo ha doverosamente superato il limite di velocità imposto a salvaguardia della sicurezza personale del sottoscritto”, dice il primo cittadino. “il notevole rallentamento imposto nella circostanza dal traffico sarebbe stato fonte di potenziale esposizione a pericolo”.

“Non guido e non ho la patente, volete?”

Mastella, infatti, pur non avendo la scorta, è sotto a regime di sorveglianza. L’icona della prima Repubblica dispone di un agente che lo accompagna in tutti gli spostamenti. Ma è difficile che ci fosse ogni volta un problema di sicurezza. Per esempio quando l’autista di Mastella è stato beccato a toccare i 171 chilometri all’ora sulla Napoli-Roma? Molte multe riguardano ‘ reati’ commessi a Roma. Nel 2017 Mastella ha ricevuto 12 multe per ingressi non autorizzati nella Ztl, per un totale di 2.988 euro. Qui i ricorsi sono stati respinti. Ma lui non li avrebbe pagati, secondo quanto riferisce il quotidiano. Questa volta non c’è stato il solito semaforo verde. Il ha accolto il ricorso preliminarmente in attesa di valutazione. Poi sono decorsi i termini e così ora il Comune di Roma Capitale deve a Mastella 950 euro di spese legali.