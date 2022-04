Mariupol, colpito un ospedale vicino all’acciaieria. Azov: «Non ci arrendiamo, salvate i civili»

«L’attacco c’è stato, ma non ci sono conferme per quanto riguarda le vittime civili o militari», ha poi precisato il governatore della regione di Dontesk, Pavlo Kyrylenko, durante un collegamento tv. «Questa persona», ha detto il governatore a proposito di Taruta, «aveva già dato le cifre sbagliate anche dopo il bombardamento del teatro. Io in qualità di fonte ufficiale, posso confermare che l’attacco c’è stato, ma non il numero delle vittime. Quando avrò informazioni più precise in merito, le comunicherò».