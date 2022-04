Mantovano e Rauti: “Sulla famiglia dal governo solo misure spot, frammentarie e di corto respiro”

“Le misure a sostegno della famiglia oggi sono misure spot, frammentarie e di respiro corto. Non c’è visione e progettualità e la politica deve andare oltre l’assegno unico universale e le detrazioni. I dati sono allarmanti: declino demografico, incremento della popolazione anziana e matrimoni meno che in tempo di guerra”. A tracciare un quadro a tinte fosche della famiglia del 2022 è stato il magistrato e presidente del Centro Studi Livatino Alfredo Mantovano, intervenendo alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano. “Contro le misure spot che parlano di maternità surrogata e teorie gender fluid – ha aggiunto Mantovano – trovo significativa e strutturale la proposta di FdI di Giorgia Meloni alla Camera e Isabella Rauti al Senato. Serve un cambio di prospettiva ridandole la centralità che le spetta per natura”.

Rauti: “Oggi difendere la famiglia è diventato rivoluzionario”

Sulla stessa linea la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità famiglia e valori di FdI, che ha sottolineato: “Oggi la famiglia è sotto attacco e se non si inverte questo declino demografico non c’è futuro. La politica malfatta che ne parla in termini di teorie gender, utero in affitto e attacchi al corpo della donna, quella politica che si concentra sulla maternità surrogata e suicidio assistito, non è la nostra politica. La politica di Fratelli d’Italia è progettualità e radici, radici nel pensiero conservatore che significa continuare mantenendo. Niente è più permanente della famiglia, il luogo della solidarietà. Invece viene usata dagli avversari per attaccarci. FdI lavora per dare speranza e futuro alla Nazione, perché oggi non c’è più niente di rivoluzionario che difendere la famiglia”.