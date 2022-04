L’ex governatrice dell’Alaska Palin si candida al Congresso per «sconfiggere l’estrema sinistra»

Sarah Palin, ex governatrice dell’Alaska, ha annunciato che si candida al Congresso, presentandosi in lotta “contro l’estrema sinistra”. Ex candidata repubblicana alla vice presidenza è convinta che l’America sia è a un punto di svolta. “Abbiamo visto l’estrema sinistra distruggere il Paese e so che mi devo fare avanti ed unirmi alla lotta”. Così la Palin etto in un post su Facebook in cui ha lanciato l’allarme per l’inflazione e l’alto prezzo della benzina.

Usa, Sarah Palin si presenta al Congresso

La repubblicana, da anni lontana dalla scena politica, dovrà contendersi in un’elezione speciale con decine di altri candidati il seggio dell’Alaska alla Camera. Lasciato vacante da Don Young, recentemente scomparso. Secondo il nuovo sistema elettorale adottato dall’Alaksa, i candidati di tutti i partiti si sfideranno nelle primarie l’11 giugno. E poi i quattro candidati che avranno ottenuto più voti parteciperanno al voto finale, previsto per il 16 agosto.

L’ex governatrice dell’Alaska contro la sinistra

Palin era candidato alla presidenza repubblicana John McCain nel 2008, quando i due furono sconfitti da Barack Obama. E dal suo vicepresidente, l’allora senatore Joe Bidena. Dal 2006 al 2009, l’affascinante fedelissima repubblicana è stata governatore dell’Alaskа.